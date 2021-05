Flohmarkt und Einweihung verschoben

Die Pfarre Weiler muss zwei bevorstehende Veranstaltungen aufgrund der aktuellen Corona-Lage verschieben.

Weiler. „Wir haben in unseren Pfarrgremien einstimmig beschlossen, aufgrund der aktuellen Einschränkungen durch die Covid19-Verordnungen sowohl den Pfarrhaus-Flohmarkt, wie auch die Einweihung des Pfarrhaus zu verschieben“, erklärt Kurt Ludescher vom Pfarrkirchenrat mit etwas Wehmut. So wird der Flohmarkt, bei welchem zahlreiche Gegenständen aus dem generalsanierten Pfarrhaus erworben werden können, nicht im Rahmen der Langen Nacht der Kirchen Ende Mai stattfinden, sondern am 11. September. Die Einweihung des Pfarrhauses wird auf das Jahr 2023 verschoben und dann gemeinsam mit der Eröffnung des neuen Pfarrheimes stattfinden. Nichts desto trotz warten bei der Langen Nacht der Kirchen am 28. Mai wissenswerte Führungen durch die Kirche und Sakristei, ein Flashmob zur Jerusalema Challenge und eine anschließende Kinderfahrzeug- und Fahrradsegnung auf die Besucher. Abgerundet wird das Programm durch weitere Lesungen, Führungen und Musikeinlagen, wobei das Programm an die gültigen Corona-Bestimmungen angepasst wird. MIMA