Fliegender Mann überquert Ärmelkanal mit "Flyboard"

Im zweiten Anlauf hat es geklappt. Der französische "Raketenmann" Franky Zapata überquerte höchst spektakulär den Ärmelkanal mit seinem selbst erfundenen "Flyboard". Was für sensationelle Bilder.

Der 40-jährige "Raketenmann" schaffte die mehr als 30 Kilometer lange Strecke am Sonntagmorgen in 22 Minuten.

So sehen Sieger aus - AP

Start war in der französischen Küstenstadt Sangatte, Landung in der Bucht St. Margaret's Bay in Dover.