Finaleinzug fixieren, in der Meisterschaft drei Punkte holen

Zwei Heimspiele binnen 23 Stunden bestreitet der EC Bregenzerwald in der Messehalle vor je 500 Zuschauern.

Doppelschicht für den EC Bregenzerwald in der Alps Hockey League und der österreichischen Meisterschaft. Beim letztgenannten Bewerb stehen Kapitän Felix Vonbun und Co. nach dem klaren 8:3 Erfolg in Kitzbühel mit einem Fuß im Finale und die Adler mit dem Rücken zur Wand. Fünf Tore müssen die Tiroler damit im Rückspiel aufholen, will man den Tigern das Weiterkommen in die Endrunde streitig machen. Tags darauf sind bereits die Steel Wings Linz in Dornbirn zu Gast, allerdings im Rahmen der Alps Hockey League. Wie will der Headcoach die Spiele angehen? Mit dem dicken Polster auf Kitzbühel wäre theoretisch auch ein Schongang möglich, um seine Schützlinge nicht in kürzester Zeit zu verheizen. „Wir gehen von Spiel zu Spiel. Von Tag zu Tag. Der Fokus liegt jetzt auf dem Halbfinale, wenn das geschlagen ist, auf dem Aufeinandertreffen mit den Steel Wings. Natürlich sind fünf Tore schwierig aufzuholen, aber wir dürfen nicht den Fehler machen, uns auf diesem Zwischenstand auszuruhen und dem Gegner damit eine Chance bieten.“, will Juurikkala erst den Finaleinzug fixieren.