Feintuning für Fußball-Fans: "FIFA 21" im Game-Test

Die Fußball-Simulation von EA bringt kleine, aber feine Neuerungen und macht Matches noch torträchtiger!

Die 21er-Edition von FIFA bleibt der alten Formel treu, vielleicht zu treu. In Sachen Grafik bemerkt man kaum Unterschiede zum Vorjahr. Der Lizenzumfang bleibt weiterhin branchenweit der größte, Vorarlbergs Fußball ist wieder wieder mit dem SCR Altach vertreten. Beim Gameplay hält EA sich zwar ebenso an Bewährtes. Damit sich FIFA 21 aber nicht nur nach Update anfühlt, gibt’s hier zumindest kleine spürbare Änderungen.

Mit „kreativen Laufwegen“ kann man in der Offensive die Position eines zweiten Spielers beeinflussen, was koordinierte Pässe und damit neue Torchancen ermöglicht. Hinzu kommt, dass die Torhüter nicht mehr ganz so clever agieren und man in der Defensive mehr spielerische Verantwortung bekommt. Damit fallen in den Partien deutlich mehr Tore als früher. Außerdem wurde das Dribbeln um einiges feinfühliger gestaltet.