Feigl: "Große Sorgen um den Lehrlings-Nachwuchs"

Bernhard Feigl, Spartenobmann von Gewerbe und Handwerk, spricht bei "Vorarlberg LIVE" über die Strategien dem Fachkräftemangel in Vorarlberg entgegenzuwirken.

Der Fachkräftemangel hat sich durch die Corona-Pandemie in Vorarlberg verschärft - mittlerweile vor allem auch in den Sparten Gewerbe, Handwerk und Industrie. Feigl erklärt, dass es dieses Problem schon länger gebe: "Was jetzt verstärkt hinzu kommt, dass es nicht nur ein Fachkräfteproblem gibt, sondern auch ein Hilfskräfte- und Lehrlingsproblem."

Handwerker-Gen versus "Stay at home"-Mentalität

Durch die Pandemie sei sehr viel in Bewegung, was man Feigl zufolge noch nicht wirklich einschätzen könne. "Dieses 'Stay at home' lässt sich mit dem Vorarlberger Gen des Handwerkers nicht übereinbringen." Das schade nur der Handwerker-Mentalität. Feigl spricht zudem über die Werte der Handwerker in Form von erbrachten Leistungen und befürchtet: "Vielleicht kommen diese Werte ins wanken."