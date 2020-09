FC Rotenberg will Aufwind gegen Austria Lustenau fortsetzen

Die Fohlentruppe von Austria Lustenau liegt in der Tabelle noch vor den Wäldern

Der Liveticker vom Spiel FC Rotenberg vs Austria Lustenau Am.

Vor dem Saisonstart in der VN.at Eliteliga Vorarlberg hätte wohl niemand damit gerechnet, dass die Amateurmannschaft von Austria Lustenau nach einem Drittel der Meisterschaft vor dem neugegründeten FC Rotenberg liegt. Vier Zähler hat die zweite Kampfmannschaft der Austria als Tabellenfünfter Vorsprung auf den Achten aus dem Bregenzerwald. Doch Rotenberg ist im Aufwind: Zuletzt präsentierte sich die Truppe von Coach Klaus Nussbaumer (41) mit einem Sieg und zwei Remis in ausgezeichneter Form und will mit dem zweiten Heimerfolg den Anschluss ans dichtgedränge Mittelfeld wahren. Das Deutsche Sturmduo Kevin Bentele (5 Tore) und Michael Schmid (3 Treffer) könnten die Partie im Alleingang entscheiden. Ob Sasa Dreven oder Rückkehrer Michael Wohlgenannt zwischen den Pfosten der Wälder stehen, entscheidet sich erst kurz vor Spielbeginn. Endlich die Auswärtsschwäche ablegen wollen die blutjungen Austrianer. Zweimal mit 0:3 verloren (Bregenz und Lauterach), im dritten Anlauf soll es mit Zuwachs an Punkten klappen. Aus der Profiabteilung der Lustenauer Austria wird kein Kaderspieler in der zweiten Garnitur auflaufen. „Es wird eine enge, offene Partie und beide Mannschaften haben in der Offensive seinen Pluspunkt“, sagt Austria Lustenau Amateure Coach Michael Kopf (62). Der 62-jährige Trainer setzt wieder auf den Nigerianer Kwame Ofori und Ismet Osmani, die bisher als beste Torschützen und durch gute Leistungen zu überzeugen wussten.