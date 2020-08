FC Rotenberg hofft auf Punkte, Lauterach das Ende einer Serie

Das ist der Livetickder vom Spiel FC Rotenberg vs FC Lauterach

Die Wälder warten nach drei Spieltagen immer noch auf den ersten Zähler. Drei knappe Niederlagen, davon zweimal mit einem Tor Differenz verloren, der Saisonauftakt für das neugegründete Wälderteam ist bisher misslungen. Doch Patrick Maldoner und Co. sind weit unter ihrem Wert geschlagen worden. Allerdings kann das starke Sturmduo Kevin Bentele und Paulo Victor die Partie immer im Alleingang entscheiden. Die Spieler von Lingenau brauchen noch Zeit um sich an das hohe Tempo in der Eliteliga zu gewöhnen, Potenzial ist auf alle Fälle vorhanden. Lauterach hat zwei Heimspiele in dieser Saison gewonnen. Jetzt hofft Neocoach Ingo Hagspiel auch endlich in der Fremde Zählbares mitzunehmen. Die Hofsteig-Truppe möchte auch in der Tabelle weiter vorne bleiben. In den letzten fünf Begegnungen auswärts hat Lauterach lediglich ein Remis geholt und erlitt vier Niederlagen. Im direkten Aufeinandertreffen im Vorjahr gab es zwischen Rotenberg und Lauterach zwei Unentschieden (3:3, 1:1).