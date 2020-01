FC Mohren Dornbirn testet gegen FC Alberschwende

Dritter Test für den Zweitligisten mit allen Kaderspielern

Im dritten Test trifft Zweitligist FC Mohren Dornbirn auf den Zweiten in der Vorarlbergliga, FC Alberschwende. Der Ankick erfolgt am Dienstag, 28. Jänner, 19 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz Birkenwiese. Die Rothosen werden nach den beiden Tests gegen WSG Tirol (1:2) und TSV Berg (5:1) auch in der dritten Formüberprüfung alle fiten Kaderspieler zum Einsatz bringen. Vor allem die beiden Leistungsträger Andreas Malin und Franco Joppi sind nach ihrer Verletzung bzw. gesundheitlichen Problemen wieder einsatzbereit. Fraglich sind Goalie Lucas Bundschuh (Hüftbeuger) und Stürmer Deniz Mujic (Knöchel)