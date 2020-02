Faschingsfinale in Haselstauden

Beim Haselstauder Umzug wurde die fünfte Jahreszeit noch einmal gebührend gefeiert.

Dornbirn. Ein letztes Mal „Maschgoro, Maschgoro, Rollolo“: Mit dem Haselstauder Umzug ging der Fasching in Dornbirn ganz traditionell zu Ende. Nachdem letztes Jahr kein Umzug in Haselstauden stattgefunden hatte, wurde die fünfte Jahreszeit heuer gebührend gefeiert. Ganze 41 Formationen und hunderte Zaungäste hatten die Einladung der Schottar angenommen und zogen noch einmal alle närrischen Register. Das ganze Rheintal von Hohenems bis Lauterach hatte Abordnungen nach Haselstauden geschickt. Ab 14 Uhr zogen die Mäschgerle mit Kind und Kegel, zu Fuß oder hoch zu Wagen durch das Zentrum. Umzugsteilnehmer und Zuschauer gaben noch einmal alles, skandierten lautstark alle Fasnat-Rufe und verwandelten die Haselstauderstraße in eine bunte Faschingsmeile.