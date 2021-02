Faschingsdienstag: Virtueller Fasnatumzug in Hittisau

Der alljährliche Fasnatumzug in Hittisau am Faschingsdienstag kann heuer Corona-bedingt leider nicht stattfinden. Die Mäschgerle lassen sich aber nicht unterkriegen und haben einen virtuellen Fasnatumzug erstellt.

Die Mäschgerle im Land lassen sich nicht unterkriegen und feiern den Brauchtum Fasnat heuer digital. Da der alljährliche Faschingsumzug in Hittisau leider nicht stattfinden kann, hat sich Bianca Nußbaumer etwas besonderes überlegt.

"Ich wollte den Fasching nicht einfach an mir vorbeiziehen lassen und da momentan alles online stattfindet musste es auch möglich sein, dass der Hittisauer Umzug stattfindet. Mit der Hilfe unserer Faschingsnarren aus Hittisau und Umgebung wurde das dann auch in die Tat umgesetzt", erzählt Bianca Nußbaumer. Damit am Faschingsdienstag doch noch ein bisschen Stimmung aufkommt, findet der Hittisauer Umzug jetzt eben virtuell statt.