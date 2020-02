FAQ zum Coronavirus - Das müssen sie jetzt wissen

Mehrere Fälle von Ansteckungen mit dem Coronavirus in unmittelbarer Nähe sorgen für Aufregung, mittlerweile sind auch erste Fälle in Österreich bekannt. Das sollten Sie jetzt wissen.

Seit mehreren Wochen hält das Coronavirus die Welt in Atem. Generell sind Coronaviren eine große Familie an Viren, die von einer leichten Erkältung bis hin zu einer schweren Lungenentzündung verursachen können. In manchen Fällen treten aber auch keine typischen Symptome auf. Aus das MERS- bzw. das SARS-Coronavirus fallen in diese Kategorie.