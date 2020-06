Expertenstab soll Wirtschaftskrise bekämpfen

Auf Einladung von WKV-Präsident Hans Peter Metzler formierte sich am Montag erstmals der neue Expertenstab der Wirtschaftskammer und des Landes.

Der „Stab der Vorarlberger Wirtschaft“ wurde am Montag gegründet, um die auf die Coronakrise folgende Wirtschaftskrise zu bekämpfen.

Lehrlinge im Fokus

Und gleich anlässlich der Gründung, die auf Initiative von WKV-Präsident Hans Peter Metzler und Wirtschaftslandesrat Marco Tittler erfolgte, wurde das erste Thema von Sozialpartnern wie Fachleuten besprochen: Wie geht es mit Lehre und Ausbildung weiter, was ist zu tun, um jungen Leuten einen Ausbildung zu ermöglichen. Neben einem regelmäßigen Monitoring über offene Lehrstellen und mögliche Lücken in der Ausbildung werden nun Lösungen für die Lehre in Vorarlberg erarbeitet, konkret wird es dabei darum gehen, den jugendlichen Schulabgängern auch jetzt adäquate Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen.