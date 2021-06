EURO: Nordmazedonien zum Abschluss gegen Niederlande

Um 18 Uhr spielen Nordmazedonien und die Niederlande in Amsterdam gegeneinander. Für beide Teams steht die Gruppenplatzierung bereits fest.

Liveticker vom Spiel

Keine Experimente bei Niederlande

Das Oranje-Team hingegen ist bereits als Gruppenerster für das Achtelfinale qualifiziert. Dennoch will Bondscoach Frank de Boer nicht groß experimentieren. Nur zwei Wechsel kündigte der Oranje-Coach an. 2008 machten die Niederländer schon einmal negative Erfahrungen mit einer Total-Rotation. Deshalb will de Boer sein Team sich weiter einspielen lassen. Da das Achtelfinale in Budapest auch erst am Sonntag an der Reihe ist, bleibt genügend Zeit zur Erholung.