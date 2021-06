Erzählabend: „Brücken zum Miteinander“

Ankommen in einer neuen Umgebung heißt nicht immer ankommen in der neuen Gesellschaft. Menschen aus anderen Kulturkreisen sind oft mit Rassismus und Fremdenfeindlichkeit konfrontiert.

Zehn geflüchtete Frauen erzählen im Rahmen der von der youngCaritas initiierten Ausstellung „Zuhause in mir“ in der Nenzinger Artenne ihre ganz persönliche Geschichte – eindrucksvoll, authentisch und berührend. Im Rahmen dieser Ausstellung „Zuhause in mir“ findet am Mittwoch, 30. Juni, um 19 Uhr zu einem Erzählabend in die Artenne Nenzing statt. Unter dem Motto „Brücken zu einem gelingenden Miteinander“ erzählen Gerlinde Sammer (Gemeinde Nenzing), Vahide Aydin (Landtagsabgeordnete), Markus Roth (Caritas Flüchtlingshilfe), Omar Kasim (Caritas Lerncafé) und Helmut Schlatter (Artenne) über Erfahrungen, unterschiedliche Perspektiven und mögliche Lösungsansätze und laden auch dazu herzlich ein. Durch den Abend führen Ingrid Böhler, Sabine Fulterer und Sylvia Kink-Ehe. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung im Vorfeld (www.artenne.at) ist auf Grund der Corona-Schutzmaßnahmen notwendig.