Erstes Fußballturnier für Mädchen im Bregenzerwald

In Doren spielen erstmals Mädchen aus ganz Vorarlberg um den Turniersieg

Premiere in Vorarlberg: Doren trägt Mädchenfußball-Turnier aus

Der FC Baldauf Doren veranstaltet am kommenden Samstag, den 11. Jänner 2020 erstmals in Vorarlberg ein Hallenturnier nur für Mädchen in der Sporthalle der Talenteschule Doren.