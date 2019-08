Erster Heimsieg für Altach Juniors in Reichweite

Saisonübergreifend warten die Altach Juniors in der Cashpoint-Arena schon lange auf einen Heimsieg.

Im Oberlandderby gegen den Tabellenvorletzten Röthis sind die Schützlinge von Trainer Oliver Schnellrieder auf die ersten drei Zähler vor eigenem Publikum aus und auch Favorit. „Wenn unsere Qualität und Leistung auch ohne Profis stimmt, ist gegen jede Mannschaft ein Sieg drin. Wir wollen uns in der oberen Tabellenhälfte festigen, aber das Wichtigste ist und bleibt die Weiterentwicklung der jungen Talente“, so Altach Juniors Trainer Oli Schnellrieder. Das Luxusproblem der Rheindörfler ist die Tatsache, dass mit Lukas Brotzge, Reuf Durakovic, Benjamin Ozegovic und Jakob Odehnal gleich vier Torhüter zur Verfügung stehen. Letzterer wird gegen die Vorderländer das Tor hüten. Seit vier Wochen trainiert Luis Mahop wegen einer Knieverletzung nicht und sein Comeback wird erst in Monaten stattfinden. Röthis hat beide Punkte auf fremden Platz geholt und strebt auch in Altach was Zählbares an.