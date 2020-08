Erster Cupsieg für Pölz, Spitzenplätze für Nachwuchs

Die VSV Schispringer und Kombinierer konnten beim Austriacup-Saisonstart in Villach sehr gute Erfolge landen.

Johannes PÖLZ vom SC Schwarzenberg (Jugend I) erreichte nach dem 2. Rang am Samstag, am Sonntag seinen ersten Austriacup-Sieg.

Niklas BACHLINGER vom WSV Schoppernau klassierte sich am Sonntag hinter WC-Starter David Haagen auf Rang 2, nachdem er am Samstag den 4. Rang in der Juniorenklasse belegt hatte. In der Tageswertung (inkl. Allg. Klasse) belegte Niklas am Sonntag ebenfalls den 4. Rang.