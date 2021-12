Erhöhte Lawinengefahr: Warnstufe 4 erreicht

Aufgrund der aktuellen Verhältnisse wurde die Warnstufe auf 4 erhöht und auch mit spontanen Nasschneelawinen wird vermehrt gerechnet.

Große Gefahr im Rätikon und der Silvretta

Der Umfang und die Anzahl der Gefahrenstellen nehmen mit der Höhe zu. Im Rätikon und in der Silvretta wurde die Gefahrenstufe 4, "große Lawinengefahr" erreicht. Dort sei die Lawinengefahr in Hochlagen somit kritischer einzuschätzen. Mit den milden Temperaturen und dem intensiven Regeneintrag hat die Gefahr von Gleit- und Nassschneelawinen in allen Expositionen unterhalb etwa 2.200 m deutlich zugenommen und es sind spontan viele große Nassschneelawinen zu erwarten. Mit abklingendem Regen am Nachmittag wird die Gefahr von Nass- und Gleitschneelawinen allmählich abnehmen."