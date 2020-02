Erfolgsbilanz der Bücherei-Spielothek Lochau für das Jahr 2019

Lochau. Zahlreiche Lochauer kennen bereits die Vorzüge der Bücherei-Spielothek im Lochauer Schulzentrum. Und es gibt, allen E-Books zum Trotz, immer mehr Menschen, die auch in klassischen Büchereien nach interessanter Lektüre suchen.

Die Lochauer Bibliothek kann wieder auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Über 520 aktive Leser brachten es im Jahr 2019 auf 23.905 Entlehnungen. Davon entfielen mehr als 18.000 Ausleihungen auf Kinder- und Jugendmedien. Rund 450 Mal waren Schulkassen der Volksschule bzw. der Mittelschule gemeinsam auf Besuch in ihrer „Schulbücherei“. Aufholbedarf hingegen haben die Erwachsenen mit 3.835 Entlehnungen.

Besonderer Beliebtheit erfreuen sich die neu ins Programm aufgenommenen Tonie-Figuren mit fast 700 Entlehnungen. Die beiden Tonie-Boxen sind ständig ausgebucht und müssen sogar vorgemerkt werden. Aktuell können die Kinder aus 43Tonies – also aus 43 Hörbüchern – auswählen. Der Bestand soll weiter ausgebaut werden.

Neue Bücher und neue Spiele bringen frischen Wind in die Regale. Derzeit stehen rund 6.900 Medien für eine Ausleihe bereit. Allein im letzten Jahr konnten wieder über 670 neue Bücher und Spiele angekauft werden.

Öffnungszeiten sind jeden Montag von 16 bis 18 Uhr, Donnerstag von 15 bis 18 Uhr und Freitag von 16 bis 18 Uhr sowie an Schultagen zusätzlich am Montag- und am Donnerstagvormittag, jeweils von 8 bis 12 Uhr.