Engagierte Musikanten ausgezeichnet

Festlicher Ehrungsabend für 24 Bregenzerwälder Musikantinnen und Musikanten.

Au. Ein farbenprächtiges Bild boten die Abordnungen der vielen Bregenzerwälder Musikvereine beim festlichen Ehrungsabend des Blasmusikbezirkes Bregenzerwald im Gasthof „Uralp“ in Au. 24 Musikanten aus 14 Bregenzerwälder Musikvereinen wurden für ihre besonderen Leistungen ausgezeichnet. Für dieses beispielhafte Engagement und die Vorbildwirkung der Geehrten in ihren Vereinen bedankte sich Bezirksobmann Alexander Eberle. Zusammengezählt haben sich die Jubilare über 1000 Jahre für die Blasmusik in der Talschaft engagiert.