â€žEndlich verstehst du mich"

Am Donnerstag, 23. Jänner, 19.30 Uhr, im Sonnenbergsaal Nüziders, gibt der Kommunikationsprofi Clemens Maria Mohr als Gastreferent in der Kultur.LEBEN Reihe wieder viele nützliche Einblicke und Tipps für eine erfolgreiche Kommunikation in Beruf und Privatleben.

Allzu oft erleben wir in unseren täglichen Beziehungen Probleme und Unstimmigkeiten. Ob im Beruf mit Chef, Mitarbeiter, Kollegen, Kunden Lieferanten, oder im Privatleben mit unserem Partner, den Kindern, Verwandten, Freunde, immer wieder läuft die Kommunikation nicht so, wie wir uns das wünschen.

Was kann man tun, um das Miteinander zu verbessern? Wie schaffe ich eine bessere Beziehung zu den anderen? Wie gelingt eine harmonische Kommunikation?

In seinem Vortrag „Endlich verstehst du mich!“ - erklärt der bekannte Mentaltrainer, Sportwissenschaftler und Persönlichkeitsentwickler Clemens Maria Mohr, wie wir unsere Kommunikation verbessern können und das harmonische Auskommen mit unseren Mitmenschen schaffen.

Auf unterhaltsame, humorvolle und motivierende Art plaudert der Kommunikationsexperte dabei über Strategien und gibt wertvolle Tipps.

Die Kunden von Clemens Maria Mohr kommen sowohl aus dem Sport zum klassischen Mentaltraining, als auch aus dem Business der unterschiedlichsten Branchen und reichen von klein-, mittelständischen- bis hin zu global agierenden Weltunternehmen. Mohrs außergewöhnliche Art, Trainings durchzuführen, schafft die Basis für Erfolg.

Wie alle Gäste in der Kultur.LEBEN Reihe, verzichtet auch Clemens Maria Mohr auf seine Gage. Der Erlös der Veranstaltung kommt einem Projekt der Caritas für Aidswaisen in Äthiopien zu Gute.