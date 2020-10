Emser Handballer gewinnen den VHV-Pokalbewerb

Im Finale des VHV-Cups siegt der HC Tectum Hohenems beim HcB Lauterach klar mit 33:24 (16:11) und löst damit das Ticket für den ÖHB-Pokalbewerb

Ohne Zuschauer, dafür aber als LÄNDLE-TV-Livespiel ging das Herren-Endspiel im VHV-Cup in der Sporthalle Lauterach über die Bühne. In der temporeichen und kampfbetonten Partie konnten sich die Hohenemser ab Mitte der ersten Halbzeit leichte Vorteile verschaffen. Denn in der Truppe von Coach Gernot Watzl standen mit den beiden Linkshändern Marko Tanaskovic (8 Tore) und Michael Knauth (7/2) zwei erfahrene Routiniers aus der spusu LIGA.