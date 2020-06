Eliteliga Vorarlberg: Keine Schlager aber interessante Duelle

Der komplette Spielplan in der VN.at Eliteliga Vorarlberg für den Herst ist fertig

Mit keinem so richtigen Schlager, dafür mit einigen spannenden und interessanten Duellen startet am 1./2. August die VN.at Eliteliga Vorarlberg. Hohenems mit Neocoach Werner Grabherr muss auf die Rankweiler Gastra, ist aber beim Jubilar (100 Jahre RW) in der Favoritenrolle. Lauterach mit Neotrainer Ingo Hagspiel empfängt den letztjährigen Grunddurchgangssieger Dornbirner SV. Der neugegründete FC Rotenberg (Lingenau und Langenegg fusionieren) gastiert in Wolfurt. SW Bregenz mit Neotrainer Michael Pelko bekommt es mit Röthis zu tun. Zweimal an den achtzehn Spieltagen müssen sich die Amateurfußballer auf eine englische Woche einstellen. Am dritten Spieltag kommt es zum Duell der beiden besten Amateurklubs Vorarlbergs aus dem Premierenjahr. Die Haselstauder haben gegen die Grafenstädter Heimrecht (12. August). Ende des Herbstdurchgang ist für 14./15. November angesetzt.