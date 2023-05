Eliteliga im Stream&Ticker: Lauterach trifft auf DSV

Am Pfingstmontag wird der Spieltag in der Eliteliga abgeschlossen.

Der Ticker vom Spiel Lauterach vs Dornbirner SV

Erst nach dem Heimspiel am Pfingstmontag um 11 Uhr gegen den Vierten Dornbirner SV wird der Fünfte Lauterach den Nachfolger für den mit Saisonende scheidenden Coach Michael Kopf präsentieren. „Wir sind in der finalen Phase und zwei bis drei Kandidaten sind noch im Rennen“, sagt Lauterach Neo-Sportchef Thomas Bayr. Pech für DSV-Stürmer Maurice Mathis: Der 24-jährige Offensivspieler zog sich im Stadtderby gegen Admira Dornbirn einen Kreuz- und Seitenbandriss zu und muss bis zu sechs Monate pausieren. Im Frühjahr hat Mathis für die Haselstauder schon fünfmal ins Schwarze getroffen und wird zum Saisonfinish in der Angriffsreihe fehlen. Die Regtop-Truppe braucht nach der Derbypleite (0:1) nun in Lauterach drei Punkte um im Aufstiegsrennen zu bleiben.