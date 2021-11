Elf Erschossene am "Tag der Toten" in Mexiko gefunden

Inmitten der traditionellen Feiern zum "Tag der Toten" in Mexiko sind in einer ländlichen Gegend des Bundesstaates Michoacán elf Männer und Buben erschossen aufgefunden worden.

Hohe Kriminalität

Laut früheren Angaben waren die Gewaltopfer am Sonntagabend kurz vor Mitternacht gefunden worden. In der Nacht zum 1. November beginnen in Mexiko der Feierlichkeiten des Tags der Toten, eines der wichtigsten Feste des Landes.

Michoacán ist einer der Bundesstaaten Mexikos, die am stärksten von der Gewalt im Zusammenhang mit der organisierten Kriminalität betroffen sind. Am 18. Oktober hatte ein Angriff auf eine Bar in der Hauptstadt Morelia mit sechs Toten für Entsetzen gesorgt. Aufnahmen der Sicherheitskameras, welche die Tat aufzeichneten, hatten sich rasch in den Online-Netzwerken verbreitet.