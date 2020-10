Ein Underdog steht als erster Aufsteiger ins Viertelfinale fest

Im ligainternen Duell der zwei Mannschaften aus der ersten Landesklasse zwischen VfB Hohenems 1b und dem FC Riefensberg wird der erste Aufsteiger ins VFV Cup Viertelfinale gesucht.

Für beide Underdogs eine historische große Chance unter die besten acht Vereine im heimischen Pokalbewerb zu kommen. In der Meisterschaft gewann Riefensberg gegen Hohenems 1b in Runde eins klar mit 3:0. Für Ems 1b-Spieler Kevin Dold (34) und Riefensberg Spielertrainer Tomasz Pekala (36) zählt der heimische Pokal in ihrer aktiven Karriere zu den Glanzzeiten. Tomasz Pekala hat mit BW Feldkirch und SW Bregenz die so begehrte Trophae schon in die Höhe stemmen dürfen. Kevin Dold jubelte mit der ersten Kampfmannschaft von Hohenems und dem FC Dornbirn auch schon zweimal über den Cuptriumph. Vor drei Jahren spielte Kevin Dold beim 4:3-Cupsieg im Endspiel mit Hohenems gegen Schwarzach, wo Tomasz Pekala spielte, schon gegeneinander. „Für Riefensberg wäre es eine Riesensensation wenn wir nochmals eine Runde weiterkommen könnten und im Viertelfinale stehen. Wir könnten für den kleinen Wälderklub eine große Geschichte schreiben und werden alles daransetzen. Hohenems 1b ist aber aufgrund des Heimvorteil leicht in der Favoritenrolle“, so Riefensberg Spielertrainer Tomasz Pekala. Immerhin hat Riefensberg mit Admira Dornbirn (3:1) und Nenzing (4:3) heuer schon zwei Vorarlbergligaklubs eliminiert. Riefensberg ist Zweiter in der 1. Landesklasse und könnte erstmals in der Geschichte in die Landesliga aufsteigen. Hohenems 1b ist Sechster in der Reihung.