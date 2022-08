Ein Musikant mit Leib und Seele

Kaspar Stöckler engagiert sich seit über 40 Jahren beim Musikverein Bergesecho Langenegg.

Langenegg. Eine außerordentliche und beispiellose Bilanz beim Musikverein Bergesecho Langenegg hat Kaspar Stöckler vorzuweisen. In 40 Jahren fehlte der Vollblutmusikant von insgesamt 2.060 Proben lediglich bei 17 Proben, was einem Probenbesuch von 99,17% entspricht. Von 780 Ausrückungen in all den Jahren, war er lediglich 13 Mal verhindert. 2020 wurde der Jubilar beim Ehrungsabend mit dem goldenen Ehrenzeichen des Vorarlberger Blasmusikverbandes für 40-jährige Mitgliedschaft und Treue zum Verein ausgezeichnet.