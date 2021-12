Ein Kalender voller Lebensträume

Kalender gibt es viele. Und dennoch ist der Lebensträume-Kalender der Schüler*innen aus den Caritas Lerncafés etwas Besonderes. Denn wenn Kinder über ihre Zukunft nachdenken, ist alles möglich:

Emil möchte König werden, Eslem Malerin in Paris und Efes Traum ist es, Kameramann zu sein. Übrigens: Der druckfrische Kalender 2022 ist sicher ein tolles Weihnachtsgeschenk für all jene, die sich von Kinderträumen berühren lassen.

Seit zehn Jahren bekommen Kinder und Jugendliche in den Lerncafés Hilfe bei Hausaufgaben, werden auf Schularbeiten vorbereitet und ganzheitlich in ihrem Heranwachsen gefördert. Das Erfolgsrezept der Lerncafés ist auch das Lernen in kleinen Gruppen. Möglich machen dies Freiwillige, die sich Zeit für die Kinder nehmen. Engagierte Frauen und Männer sind herzlich eingeladen, in den Lerncafés mitzuarbeiten. Besonders für das Lerncafé Bludenz werden noch Freiwillige gesucht.