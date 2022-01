"Ein fixer Bestandteil in der 2. Liga werden"

Hubert Domig (66) ist schon designierter Präsident vom FC Dornbirn.

Hubert Domig zu seiner Motivation, das Ruder beim FC Dornbirn zu übernehmen:“ Ich habe vor einem Jahr mein Unternehmen Domig Immobilien an meine beiden Söhne übergeben und bin deshalb nicht mehr ganz ausgelastet – ich habe also Zeit, mich beim FC Dornbirn einzubringen. Ich habe viel Erfahrung im Wirtschafts- und auch Vereinsleben gesammelt, außerdem habe ich immer schon neue Herausforderungen geliebt und gesucht. Wir sind seit über 10 Jahren Sponsor beim FC Dornbirn, der Verein hat viel Potential – nicht zuletzt, weil seine Heimat die Sportstadt Dornbirn ist. Mein ganz klares Ziel für die nächsten fünf Jahre: die Kampfmannschaft in der zweiten Liga zu etablieren und auch die hervorragende Nachwuchsarbeit im Verein fortzusetzen.“