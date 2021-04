Ein besonderes Kunstwerk in der Pfarrkirche Gantschier

In der Heiligen Woche, ganz besonders am Karfreitag und Karsamstag, wird dem modernen Kreuz in der Pfarrkirche Gantschier besondere Aufmerksamkeit zuteil. "Es ist wunderschön", schwärmt Pfarrmoderator Hans Tinkhauser.

Die Pfarrkirche Gantschier zum Heiligen Josef dem Arbeiter beherbergt ein Kunstwerk des ortsansäßigen Schlossermeisters Hubert Kessler. Pfarrmoderator Hans Tinkhauser erinnert sich: “Als ich Pfarrer von Gantschier geworden bin, habe ich das Kreuz im Abstellraum der Pfarrkirche am Boden liegend gefunden. Dort war es jahrelang zwischengelagert worden. Ich habe den Sakralgegenstand damals auf die richtige Seite gedreht, in die Kirche getragen und auf den Stufen vor dem Altar platziert.” Nachdem das Kruzifix gereinigt war, kam dessen Schönheit erst so richtig zur Geltung. Geschaffen wurde das Kreuz vor vielen Jahren für eine Ausstellung. Später wäre vorgesehen gewesen, das Werk in der Friedhofskapelle Gantschier anzubringen. Doch der Pfarrgemeinde schien das Kreuz zu groß und zu wuchtig. So verstrich viel Zeit, in der sich niemand des Werkes erfreuen konnte.

Wunderschönes Geschenk