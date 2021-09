EHC Lustenau verpflichtet kanadischen Topstürmer

Auf der Suche nach einem Stürmer für die bevorstehende Saison wurde der EHC Lustenau innerhalb der Alps Hockey League fündig.

Der 28-jährige Stürmer aus Ancaster, Bundeststaat Ontario, konnte sich in den letzten beiden Jahren bereits einen Namen in der Alps Hockey League machen und war in der Scorerliste immer ganz weit vorne mit dabei. In der Saison 2019/20 erzielte er in 46 Spielen 36 Tore und 31 Assists. In der letzten Saison wurde er mit 31 Toren Top-Scorer der Liga. Der Kanadier unterschrieb vor wenigen Tagen beim EHC Lustenau einen Vertrag für die kommende Saison. Da er erst Mitte September in Lustenau eintreffen wird, fehlt er bei den ersten beiden Heimspielen gegen Gröden (11.09.) und Salzburg (14.09.).