EHC Lustenau fordert den Tabellenführer Jesenice

Ohne Publikum geht das Spitzenspiel des Zweiten und Ersten in der AHL in der Rheinhalle in Szene.

Fr, 26.11.2021, 19:30 Uhr: EHC Lustenau – HDD Jesenice OHNE ZUSCHAUER

Referees: LEGA, SCHAUER, Bassani, Eisl

Tabellenführer HDD Jesenice gastiert am Freitag beim EHC Lustenau. Die Vorarlberger haben vor den Spielen am Donnerstag den zweiten Platz inne. Somit kommt es zu einem absoluten Gipfeltreffen in der Alps Hockey League. Während der EHC in den vergangenen vier Spielen immer die Oberhand behielt, hat Jesenice bereits eine Siegesserie von sieben Spielen. In dieser Saison kommt es zum ersten Aufeinandertreffen. Vergangene Spielzeit blieben die Slowenen in beiden Duellen mit den Vorarlbergern klar siegreich. Beide Teams verfügen über eine enorm starke Offensive. Mit 78 Treffern hat Jesenice die zweitmeisten Tore der Liga erzielt. Lustenau hält bei 67 Treffern. Somit ist nicht verwunderlich, dass fünf der Top-10-Scorer der Alps Hockey League entweder das Jersey von JES oder dem EHC tragen.