Egger Schmittenbach wird hochwassersicher

Wildbachschutzmaßnahmen sind erste Schritte zur Umsetzung von Kinderhaus und Busbahnhof.

Nach dem Abbruch der Parkhalle entsteht auf dem Areal das neue Kinderhaus, das bis Herbst 2022 fertiggestellt werden soll. „Ebenfalls zeitnah soll der Neubau der Taubenbrücke und der darauf situierte Busbahnhof umgesetzt werden, damit die wichtigste Voraussetzung für den Rückbau der L200 im Zentrum erfüllt ist“, so Bürgermeister Pau Sutterlüty. Dabei werden die Egger Bürgerinnen und Bürger auch aufgrund der beengenden Verhältnisse sowie des zeitlich engen Bauplanes, die eine oder andere Unannehmlichkeit in Form von Lärm, Staub und Verkehrsbeeinträchtigungen in Kauf nehmen müssen. ME