Die große Abnehm-Bibel von Ursula Vybiral.

Schlank werden ist gut, schlank bleiben ist besser - und das Ganze mit Essen! Was für eine vielversprechende Vorstellung. In diesem Buch zeigt Ursula Vybiral, die Entwicklerin der easy eating-Methode, wie einfach es sein kann, mit Essen abzunehmen. Wie einfach es sein kann, an sein Wohlfühlgewicht zu gelangen und genauso einfach, diese neue Leichtigkeit zu erhalten. Eben easy. Nicht weniger essen ist die Devise, sondern bewusster - ohne großen Verzicht, stattdessen mit viel Genuss. Denn Abnehmen funktioniert nur mit Essen. Am besten mit Essen, das auch schmeckt. Und schon passen die Lieblingsjeans wieder wie angegossen.