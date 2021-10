e5-Zertifizierung: Wolfurt übernimmt Führung als beste e5-Gemeinde Vorarlbergs

Zehn von landesweit 51 e5-Gemeinden wurden beim diesjährigen e5-Event im Kulturhaus Dornbirn für ihren Beitrag zur Energieautonomie+ von LR Rauch ausgezeichnet. Die e5-Marktgemeinde Wolfurt verbessert ihre Wertung und führt nun die e5-Gemeinden im vorarlbergweiten Ranking an.

Die 5 „e“-Gemeinde Wolfurt überzeugt in allen Handlungsfeldern des Landesprogramms für energieeffiziente Gemeinden: Sie besticht mit ihrer herausragenden Mobilitätsplanung, sensorgesteuerter Straßenbeleuchtung, mit der Sanierung des Campus Bütze als ökologisch-energetischem Vorzeigeprojekt, mit ihren Beschlüssen zu einer klimaneutralen Gemeindeverwaltung, der Energiestrategie 2040 und sicher nicht zuletzt mit ihren Strategien zur Klimawandelanpassung.

Das preisgekrönte Straßen- und Wegekonzept „Wolfurter Weg“ wird kontinuierlich umgesetzt. Das heißt, im Bereich der umweltfreundlichen Mobilität zieht die Gemeinde alle Register. So wurden in den letzten vier Jahren ein regional abgestimmtes Parkraummanagement eingeführt, der Anrufbus etabliert, ein Carsharing-Angebot geschaffen und zahlreiche Mobilitäts-Kampagnen ins Leben gerufen. Begegnungszonen, Fahrradstraßen und qualitativ hochwertige Radabstellanlagen prägen das Wolfurter Straßenbild.

Diese Highlight-Projekte werden auch ins beste Licht gerückt. Denn die Straßenbeleuchtung in Wolfurt wird nach dem Prinzip „geringer Stromverbrauch – weniger Lichtverschmutzung“ kontinuierlich umgerüstet. Ein detailliertes Straßenbeleuchtungskonzept dient als Grundlage für den auf sechs Jahre ausgelegten Umrüstungsplan. Einige Straßenabschnitte wurden bereits auf sensorgesteuerte LED-Leuchten umgestellt.

Die Marktgemeinde hat im Rahmen des Pilotprojekts „Mission Zero Wolfurt“ einstimmig beschlossen, CO2-Emissionen aus kommunalen Gebäuden und Anlagen sowie aus dem gemeindeeigenen Fuhrpark bis 2030 gänzlich zu reduzieren. Bis es soweit ist, werden anfallende Emissionen jährlich mit 50 Euro pro Tonne CO2 kompensiert. Allerdings will man sich längerfristig nicht auf die kommunale Ebene beschränken. Die Gemeinde will mit der Ausarbeitung der Energiestrategie 2040 unter anderem eine Basis schaffen, um auf dem gesamten Gemeindegebiet klimaneutral zu werden.