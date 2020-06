E-Auto: Grüner Heilsbringer oder politische Mogelpackung?

Am Mittwoch bei Servus TV: Der Wiener Motoren-Papst Fritz Indra im Einzelgespräch mit Ferdinand Wegscheider.

Bereits seit Jahren führen Politik und Medien eine Offensive gegen den Verbrennungsmotor. Die Botschaft: Wer etwas für die Umwelt tun will, fährt elektrisch. Experte Prof. Fritz Indra gilt als einer der schärfsten Kritiker des Elektroautos und warnt: "Die Industrie steuert auf eine Katastrophe zu, weil der Kunde keine Elektroautos kaufen will".

Professor Fritz Indra - Österreichischer Motoren-Pionier

Der Wiener entwickelte schon Anfang der Siebzigerjahre für BMW Alpina Motoren. Mit der damals schnellsten Serienlimousine der Welt machte er sich in der Automobilwelt einen Namen. Seine Karierre beinhaltet Stationen bei Audi, Opel und General Motors. Außerdem gilt Indra als Wegbereiter des Turbomotors. Neben seiner Arbeit als Entwickler war er 33 Jahre lang Professor an der Technischen Universität Wien im Bereich "Rennmotoren und Rennfahrzeuge" und wurde Honorarprofessor für Verbrennungskraftmaschinen. Der mehrfach für seine Entwicklungen ausgezeichnete Pionier ist heute noch als Berater in der Industrie tätig.