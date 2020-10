Drei Punkte am grünen Tisch und nun Spitzenreiter

STRUMA strafverifiziert die Partie zwischen FC Au und SV Satteins mit 3:0

„Bin enttäuscht über die Entscheidung vom Strafausschuss. Zumindest mit keiner oder einer wesentlich geringeren Ordnungsstrafe im Sinne des Amateursport hätte der Klub gerechnet“, so SV Satteins Obmann Michael Koschat nach der 3:0-Strafverifizierung und drei Punkten für FC Au. Der Straf- und Meldeausschuss vom Vorarlberger Fußballverband hat sich ganz klar für Au und gegen Satteins entschieden. Satteins war zum fälligen Meisterschaftsspiel am Nationalfeiertag wegen einer Ansteckungsgefahr für die Spieler der ersten Kampfmannschaft und von zuwenig zur Verfügung stehenden Spielern im hinteren Bregenzerwald erst gar nicht angetreten. Die Familie von einem Satteins-Spieler ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. SV Satteins verliert das Spiel am grünen Tisch und muss für das Nichtantreten noch eine Ordnungsstrafe von 400 Euro berappen. Damit übernimmt Au dank den drei Punkten vor dem Showdown gegen den Zweiten Schwarzenberg die Tabellenführung in der 2. Landesklasse.