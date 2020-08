Andreas Röser rettet DSV noch einen Zähler

Im VN.at Livespiel machten die Haselstauder zuhause gegen Rotenberg ein 0:2-Rückstand wett, aber warten immer noch auf den ersten Sieg.

Das war der Liveticker mit Videos vom Spiel DSV vs Rotenberg

Rotenberg kommt nach dem ersten Saisonsieg (3:1 gegen Lauterach) erhobenen Hauptes nach Haselstauden. Die Wälder sind nach der Neugründung endlich in der Eliteliga angekommen. Bis auf Lukas Gmeiner (Leistenzerrung) kann Trainer Klaus Nussbaumer auf alle Kaderspieler zurückgreifen und hat die Qual der Wahl. „Wir versuchen unser Spiel durchzuziehen. Die vielen guten Einzelspieler vom Gegner gilt es in den Griff zu bekommen, dann ist auch ein Erfolg drin. Es wird eine enge, knappe und vor allem spannende Geschichte. Wir müssen unsere Taktik 90 Minuten auf dem Platz bestmöglich umsetzen“, so FC Rotenberg Kapitän Patrick Maldoner. Die letztjährigen Duelle waren immer knapp und überraschend: Die Wälder haben die Haselstauder mit 2:1 Toren besiegt und auswärts nur knapp mit 0:1 den Kürzeren gezogen. Von der Qualiät her, gehören beide Mannschaften in der VN.at Eliteliga Vorarlberg in der Tabelle ganz klar weiter nach vorne. Prunkstück sind die Offensivabteilungen: Der Dornbirner SV setzt auf den jungen Kroaten Ivan Bozic und Exprofi Julian Erhart und die Wälder auf das Sturmduo Kevin Bentele und Paulo Victor.