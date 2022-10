Dornbirn siegt beim FAC, verliert aber zwei Spieler

Der FC Dornbirn jubelte auswärts beim FAC über einen 3:0-Sieg. Mit Renan und Rodrigues mussten jedoch zwei Leistungsträger verletzungsbeding vom Feld.

Der FC Dornbirn gastierte heute beim letztjährigen Aufstiegskonkurrenten der Lustenauer Austria, dem FAC. Das Spiel gegen die seit sieben Spielen unbesiegten Floridsdorfer begann für die Dornbirner gleich mit einem Tor in der zweiten Minute: einmal mehr zeigte sich Torjäger Renan für den Treffer verantwortlich. Der FAC benötigte etwas Zeit, um ins Spiel zu kommen, wurde aber mit Fortdauer der ersten Halbzeit immer stärker. Die beste Chance zum Ausgleich gab es in der 35. Minute, als Adewumi den Ball nur knapp verpasste. So ging es mit dem 1:0 für Dornbirn in die Pause.