Dornbirn Bulldogs hoffen auf Rückkehr der Siegerstraße

Im Heimspiel gegen Bratislava sollen für die Suikkanen-Cracks drei Punkte her.

Fr, 29.10.2021, 19:15: Dornbirn Bulldogs - iClinic Bratislava Capitals

Referees: BERNEKER, PIRAGIC, Martin, Zgonc



Die Dornbirn Bulldogs konnten ihren Negativlauf auch am Dienstag im Westderby bei Innsbruck trotz einer 2:0-Führung nicht beenden. Das 3:6 war die vierte Niederlage in Folge, die Vorarlberger liegen aktuell an achter Stelle. Eine Position vor ihnen rangieren die iClinic Bratislava Capitals, die hingegen die vergangenen zwei Partien gewinnen konnten. Die Slowaken feierten in bislang sieben Auswärtsspielen vier Siege, in Dornbirn konnten sie aber noch nie gewinnen. Alle drei bisherigen Liga-Vergleiche im Messestadion gingen an die Bulldogs.