Dieter Bohlen kündigt weitere "DSDS"-Staffel an

Die RTL-Castingshow "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) wird entgegen früheren Ankündigungen nicht mit der laufenden 20. Staffel eingestellt.

Es werde im kommenden Jahr wieder einen Durchgang geben, sagte Juror Dieter Bohlen (69) in der ersten Liveshow 2023 in Köln am Samstagabend. RTL hatte eigentlich angekündigt, das Format einzustellen. Der Sender betonte im Netz, Bohlens Ankündigung sei kein Aprilscherz.