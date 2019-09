Dieses Bild einer Mutter berührt die Welt

Der vierjährige Bub aus den USA ist an Leukämie erkrankt und wird über ein Jahr mit Chemotherapien behandelt. Die Nebenwirkungen sind grausam.

Abgemagert, haarlos, schwach. So zeigt die Mutter ihren Sohn in diesem Bild. Beckett stemmt sich mit seinen dünnen Ärmchen gegen die Qual der Chemotherapie. Daneben steht seine fünfjährige Schwester Aubrey und streichelt seinen Rücken.

Qualen für Beckett

Am 3. September teilt die Mutter von Beckett und Aubreys dieses erschütternde Bild mit der Welt. Sie erzählt den Menschen ihre berührende Geschichte: "Meine damals vierjährige Tochter beobachtete, wie man ihren Bruder von einem Krankenwagen auf die Intensivstation brachte. Sie sah ein Dutzend Ärzte, die eine Maske über sein Gesicht warfen, wie eine Unzahl an Medikamente durch seinen Körper gepumpt wurden, während er hilflos dort lag. Sie war sich nicht sicher, was passiert ist. Alles, was sie wusste, war, dass etwas mit ihrem Bruder, ihrem besten Freund, falsch war."