Diese Zigarettenmarke soll es bald nicht mehr geben

Der Chef dieser Marke kündigte kürzlich an: Bereits in den kommenden zehn Jahren soll die Zigarettenmarke nicht mehr verkauft werden.

Gegenüber der "Mai on Sunday" kündigte Philip-Morris-CEO Jacek Olczak an: "Ich möchte, dass diese Gesellschaft das Rauchen hinter sich lässt. Ich denke, im Vereinigten Königreich kann man das Problem des Rauchens in maximal zehn Jahren vollständig lösen." Zu Philip Morris gehören etwa Marken wie Marlboro oder Chesterfield.