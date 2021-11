Diese Rolle bereut Eddie Redmayne

Nach Kritik räumt Schauspieler Eddie Redmayne ein, die Rolle, die ihm eine Oscar-Nominierung einbrachte, zu bereuen.

Oscar-Preisträger Eddie Redmayne bereut nach eigenen Worten seinen Auftritt als Transfrau im Drama "The Danish Girl". Auf die Frage, ob er die Rolle heute nochmal spielen würde, antwortete er in "The Sunday Times": "Nein, ich würde das jetzt nicht mehr machen. Ich habe den Film mit den besten Absichten gedreht, aber ich denke, es war ein Fehler", sagte der 39-jährige Brite.