Die Zunft hat zünftig gefeiert

Zunfttag der Handwerkerzunft Satteins: Zahlreiche Ehrungen - Vortrag von Carola Schneider - Betriebe besichtigt

Zunftmeister Alfons Lins begrüßte im Namen der Handwerkerzunft Satteins die Gäste einschließlich Bürgermeister Anton Metzler und gab einen Rückblick auf das Vorjahr. Von der Teilnahme am Pfingstturnier bis zum Ausflug ins Kleine Walsertal wurde viel geboten. Zudem beteiligte man sich mit Füchsen am Walgauer Projekt Werkboxen.

ORF Korrespondentin Carola Schneider gab in ihrem Referat einen Überblick über die gesellschaftliche und politische Situation Russlands. Besonders die Wechselwirkungen zwischen Ökonomie und Politik und die Gegensätze von Stadt und Land kamen dabei klar zur Geltung. So wohnen in Moskau 16 Millionen Einwohner, etwa zweimal so viele wie in Österreich.