Die erste "Goat-Yoga-Einheit" im Ländle

"Goat-Yoga" hat bereits international für Aufsehen gesorgt. Diese Form des Yogas soll besonders entspannend für Teilnehmer sein. Wir waren bei der ersten Goat-Yoga-Einheit in Vorarlberg mit dabei und haben uns selbst von der "beruhigenden Wirkung" überzeugt.

Was wartet die Teilnehmer?

So fuhr ich mit einem ungewissen Gefühl im Bauch am Freitagnachmittag nach St. Gerold. Denn dort hat die erste "Goat-Yoga-Einheit" in Vorarlberg stattgefunden. Durchgeführt wird die Yoga-Einheit von Siegrun Sonnweber. Die Ziegen stellt Anja Waibel zur Verfügung. Und kaum am Hof angekommen waren alle Bedenken wie weggeblasen.