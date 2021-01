Die Bibliothek ist bis 7.2.2021 geschlossen

Liebe Kundinnen, Liebe Freundinnen der Bibliothek Satteins und Röns, Liebe Alle, die ihr das noch werden wollt, wir hoffen, es geht euch gut und ihr seid gesund.

Damit euch aufgrund des verlängerten Lockdowns keine Mahngebühren entstehen, verlängern wir alle derzeit entlehnten Medien automatisch bis 12.2.2021.

- Wir bieten euch auch weiterhin unser Medienlieferservice an: alle Medien, die ihr bei uns bis spätestens 16.00 Uhr am Vortag entweder online, per Mail oder Brief im Briefkasten bestellt/reserviert, liefern wir euch an folgenden Tagen wieder kontaktlos in Satteins und Röns: