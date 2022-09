Die Austria holt verdienten Punkt gegen den LASK

Dank eines späten Treffers von Lukas Fridrikas kam die Lustenauer Austria zu einem verdienten 1:1 gegen den LASK.

Für die Lustenauer Austria ging es heute zu Hause gegen den LASK. Dabei wollten die Grün-Weißen einmal mehr in dieser Saison positiv überraschen und den Linzern die erste Führung zufügen. Nach einer abwechslungsreichen Anfangsphase und einem Abseitstor von Zulj (19.) sorgte Nakamura (23.). Nur füng Minuten später jubelten die Lustenauer, doch auch der Treffer von Fridrikas (28.) wurde wegen Abseits aberkannt. Auch in weiterer Folge bis zur Pause blieb das Duell temporeich, die Chancen wurden hingegen weniger und es ging mit einem 0:1 in die Pause.

Fridrikas belohnt die Austria

In der Schlussphase wurden die Lustenauer aber doch gefährlicher und Fridrikas erzielte nach einem schönen Spielzug in der 82. Minute den nicht unverdienten Ausgleich. Kurz darauf sah LASK-Spieler Stojkovic nach Schiedsrichter-Kritik die Gelb-Rote-Karte. In Überzahl drückten die Lustenauer noch auf den Sieg, am Ende blieb es aber beim verdienten 1:1.