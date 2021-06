Deutschland gewinnt 6-Tore-Spektakel gegen Portugal

Deutschland feierte im zweiten Gruppenspiel gegen Portugal nach starker Leistung trotz 0:1-Rückstand einen verdienten 4:2-Sieg.

Im Spiel selbst übernahmen die Deutschen von Beginn weg das Kommando und überrannten Portugal nahezu. Bereits nach fünf Minuten lag der Ball im Netz, doch der Treffer von Gosens wurde wegen Abseits aberkannt. In der 15. Minute ging Portugal nach einem Konter aus dem Nichts durch Ronaldo mit 1:0 in Führung. Doch Deutschland ließ sich nicht aus der Ruhe bringen und machte weiter Druck und drehte das Spiel zwischen der 35. und der 39. Minute - durch zwei Eigentore von Diaz und Guerreiro. Mit diesem Spielstand ging es in die Pause.

Deuschland legt doppelt nach

In der zweiten Halbzeit blieben die Deutschen das bessere Team und erhöhten nach einem schönen Spielzug über mehrere Stationen bereits in der 51. Minute durch Havertz auf 3:1. Müller, Kroos und Co. hatten aber aber noch nicht genug: In der 60. Minute erhöhte Gosens nach perfekter Kimmich-Flanke per Kopf auf 4:1.