Der kleine Aaron braucht dringend einen Lebensretter

Aaron (4) aus Bludesch ist an akuter myeloischer Leukämie erkrankt. Er gilt als Hochrisikopatient und braucht dringend eine lebensrettende Stammzellspende!

Wie Susanne Marosch vom Verein "Geben für Leben" gegenüber VOL.AT erklärt, hat der erst vierjährige Aaron eine sehr seltene und aggressive Form der Leukämie. "Daher ist es ganz besonders wichtig, dass wir hier sehr schnell handeln", so Susanne Marosch. "Denn Aaron gilt als Hochrisikopatient und braucht ganz dringend eine lebensrettende Stammzellspende."

Jetzt typisieren lassen und helfen

Der Typisierungs-Marathon geht weiter. In den nächsten Wochen finden zahlreiche Typisierungsaktionen in ganz Österreich statt. Von Vorarlberg bis ins Burgenland gibt es bei Typisierungsaktionen die Möglichkeit, sich als StammzellspenderIn typisieren zu lassen. Wer es noch schneller erledigt haben will, kann sich auf der Homepage ein Typisierungsset nach Hause bestellen (Voraussetzung: 17 bis 45 Jahre alt und gesund).